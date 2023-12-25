Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возобновившиеся разговоры вокруг создания Суперлиги.

«Конечно, создание такого турнира пойдет вразрез Лиге чемпионов. Суд не на стороне УЕФА, как я понимаю. А это значит, что УЕФА деваться некуда. Думаю, что руководители европейских грандов уже приняли решение в пользу создания турнира. Это деньги, бонусы, рекламные контракты. Это будет такая коммерческая история, а Лига чемпионов останется престижным турниром все равно.

Но если все бонусы и финансы Суперлиги перебьют все, что есть в Лиге чемпионов, то тогда Суперлига может выйти даже на первый план. Всё-таки тут будут выступать все топовые клубы. Возможно, постоянные игры топов между собой приедятся постепенно, поскольку не будет изюминки уже в этом. Но люди, которые вкладывают такие деньги в этот турнир, думаю, планируют его расширять. Мне кажется, что нас может ждать интересный турнир», - сказал Деменко.