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Суперлига Европы

Саудовская Аравия планирует отказаться от финансовой поддержки Суперлиги слухи

24 Декабря 2023 • 17:15 Комментировать

Представители Саудовской Аравии не хотят вкладывать деньги в европейскую Суперлигу. Об этом сообщает Telegraph.

Источник отмечает, что саудовцы могут отказаться от финансирования турнира, несмотря на то, что они были заинтересованы в его развитии с самого запуска в 2021 году.

Напомним, ранее генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что в соревновании не смогут принять участие клубы из Саудовской Аравии — турнир будет рассчитан только для европейских команд.

В Суперлиге должны принять участие 64 клуба, которые будут разделены на три группы. Ее запуск запланирован на 2025 год.

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Суперлига Европы
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