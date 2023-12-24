Криштиану Роналду отреагировал на создание Суперлиги Европы

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на пост о создании Суперлиги Европы. 38-летний португалец лайкнул пост черногорского клуба «Фаны Юнайтед», который выступил против запуска проекта.

«Не отнимайте нашу мечту, не дайте появиться Суперлиге. Дайте шанс маленьким клубам на мечту», - гласит сообщение клуба в соцсетях.

На этой неделе Европейский суд легализовал Суперлигу, признав незаконным запрет УЕФА на создание турнира. Ожидается, что новый футбольный проект стартует через полтора года. В число участников Суперлиги сейчас входят «Барселона» и «Реал».