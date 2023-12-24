Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Суперлига Европы

Криштиану Роналду отреагировал на создание Суперлиги Европы

24 Декабря 2023 • 08:24 Комментировать (2)

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на пост о создании Суперлиги Европы. 38-летний португалец лайкнул пост черногорского клуба «Фаны Юнайтед», который выступил против запуска проекта.

«Не отнимайте нашу мечту, не дайте появиться Суперлиге. Дайте шанс маленьким клубам на мечту», - гласит сообщение клуба в соцсетях.

На этой неделе Европейский суд легализовал Суперлигу, признав незаконным запрет УЕФА на создание турнира. Ожидается, что новый футбольный проект стартует через полтора года. В число участников Суперлиги сейчас входят «Барселона» и «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Суперлига Европы Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
24 Декабря 2023 в 09:08
ай кришти - малаца! быть тебе или вяликим трениром или большим хфуцбольным функцыанером.. поточняк.. а жалкой-ничтожнай-шмеци останеца пратираць штаны на старой тубаретке в прыхожей путалоны.. А-ха-ха-ха! )))
Манчестерский Иппатий
24 Декабря 2023 в 08:43
Конкурентов не надо? А что можно ждать от отыгранной карты?
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов на несколько лет 8
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 7
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
23 Декабря
22:56 · Суперлига Европы
Александр Мостовой не понимает, в чём смысл Суперлиги Европы
14:04 · Суперлига Европы
Раскрыт огромный бюджет Суперлиги Европы на запуск турнира 1
12:38 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» обсудит с РФС и РПЛ вступление в Суперлигу
11:17 · Испания. Ла Лига
Президенты «Реала» и «Барселоны» обсудят запуск Суперлиги
09:07 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» отреагировал на запуск Суперлиги
22 Декабря
22:39 · Суперлига Европы
Александр Мостовой: «В Суперлиге хотят убрать еврокубки, если это так, то я против»
17:51 · Суперлига Европы
​Даже АПОЭЛу не нужна Суперлига
15:56 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» сделал заявление по Суперлиге
14:21 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «Урал» не будет подавать заявку на участие в Суперлиге Европы» 1
13:49 · Суперлига Европы
Реакция Луиша Фигу на возрождение Суперлиги
12:25 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед» двумя словами высказался о Суперлиге
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал между Лигой чемпионов и Суперлигой
11:06 · Суперлига Европы
В Суперлиге не исключили участие команд из России 1
09:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил шансы российских клубов сыграть в Суперлиге
09:23 · Россия. Премьер-лига
Радимов объяснил, что может помешать российским клубам попасть в Суперлигу
Все новости
Рекомендуем