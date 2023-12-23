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Суперлига Европы

Александр Мостовой не понимает, в чём смысл Суперлиги Европы

23 Декабря 2023 • 22:56 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о Суперлиге Европы.

Экс-игрок сборной России отметил, что пока не понимает смысла в этом турнире, к тому же у него есть сомнения, что соревнования вообще запустят, так как многие топ-клубы отказались от участия в них, к тому же есть Лига чемпионов и Лига Европы, которые смотрят и любят миллионы людей.

«В Суперлиге будут те же самые матчи, что и в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому сейчас я не вижу  смысла в этом турнире», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что первый турнир может состояться в 2025 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Суперлига Европы
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