Александр Мостовой не понимает, в чём смысл Суперлиги Европы

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о Суперлиге Европы.

Экс-игрок сборной России отметил, что пока не понимает смысла в этом турнире, к тому же у него есть сомнения, что соревнования вообще запустят, так как многие топ-клубы отказались от участия в них, к тому же есть Лига чемпионов и Лига Европы, которые смотрят и любят миллионы людей.

«В Суперлиге будут те же самые матчи, что и в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому сейчас я не вижу смысла в этом турнире», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что первый турнир может состояться в 2025 году.