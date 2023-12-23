Раскрыт огромный бюджет Суперлиги Европы на запуск турнира

Стало известно, каким денежным бюджетом обладает Суперлига Европы для запуска проекта.
Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Хорхе Калабрес, у создателей нового футбольного турнира есть 15 миллиардов евро для запуска соревнований и покрытия расходов в первые три сезона.
На этой неделе Европейский суд принял решение о легализации турнира, старт которого ожидается через 18 месяцев. В число участников пока входят лишь два клуба: мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».
В Суперлиге приняли решение по клубам АПЛ
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