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Суперлига Европы

Александр Мостовой: «В Суперлиге хотят убрать еврокубки, если это так, то я против»

22 Декабря 2023 • 22:39 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой недоволен появлением Суперлиги.

- Не понимаю, в чем их секрет и как они хотят все это провернуть. Они что хотят убрать еврокубки? Если это так, то я против, - приводит слова эксперта Betonmobile.

Мостовому также интересно смотреть за поединками топ-чемпионатов, откуда лучшие команды по спортивному принципу попадают в еврокубки. Экс-игрок также недоволен тем, что одни клубы высказались за участие в новом турнире, а другие - против.

Напомним, что европейский суд принял решение, что ФИФА с УЕФА не могут мешать созданию Суперлиги, где намерены играть как минимум «Барселона», «Реал» и «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Суперлига Европы
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