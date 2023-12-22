Судебные органы одобрили создание Суперлиги: Перспективы этого турнира

Эпопея с учреждением Суперлиги выходит на новый круг. Судебные органы подтвердили возможность её создания. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах её учреждения.

Перес выиграл суд и может создать Суперлигу

В 2021 году было объявлено о создании Суперлиги, но довольно быстро этот проект был остановлен под давлением УЕФА. Европейская ассоциация настаивала, что только она имеет право проводить международные клубные соревнования на континенте. Большинство клубов подчинились этому решению, но Флорентино Перес отправился в суд.

В четверг 21 декабря Европейский суд вынес решение, что у УЕФА не может быть никакой монополии. Таким образом, создание Суперлиги является законным и не должно повлечь никаких санкций для её участников. Теперь у Переса развязаны руки для того, чтобы возродить, а точнее говоря, всё же реализовать этот проект.

Означает ли это создание Суперлиги?

На самом деле, пока нет. Говорить о том, что Суперлига точно будет создана, довольно рано. Можно вспомнить, что весной 2021-го далеко не все топ-клубы поддержали идею создания турнира. «Бавария» и «ПСЖ» не вошли в состав участников турнира, как и другие команды из Германии и Франции. Вообще в ту пору к проекту присоединились всего 12 клубов из Англии, Италии и Испании. Массовым то движение точно не было. Более того, уже появились данные, что «ПСЖ» и сейчас выступает против Суперлиги и ищет поддержку других команд.

При этом не стоит забывать, что идея Суперлиги сломалась не столько под давлением УЕФА и ФИФА, сколько из-за протестов болельщиков английских команд. В Ливерпуле, Манчестере и Лондоне фанаты резко осудили желание владельцев превратить клубный футбол в междусобойчик избранных. Этот аспект пока никуда не делся, и решение этому вопросу пока не найдено.

По слухам, в новом проекте предлагается участие чуть ли не 80 клубов, что должно сохранить шансы маленьких команд на борьбу с лучшими. Однако пока это не выглядит тем шагом, который устроит болельщиков.

Что делают УЕФА и ФИФА?

УЕФА сдержанно отреагировал на решение суда. Кажется, в организации к этому были готовы, причём не только морально, но и организационно. В следующем году состоится первый розыгрыш Лиги чемпионов, где будет больше участников, а также запланировано большее количество матчей именно между топ-клубами. Помимо этого, ходят разговоры, что УЕФА может пригласить в Лигу чемпионов кого-то не из Европы, и все видят в этом интерес из Саудовской Аравии.

ФИФА тоже не собирается паниковать из-за решения суда. Международная организация как раз за несколько дней до вынесения решения суда объявила о своём большом турнире – клубном чемпионате мира с 32 участниками, где топ-клубы получат дополнительную возможность играть друг против друга. Другой формат, но та же суть Суперлиги.

Так или иначе у УЕФА и ФИФА остаётся важный рычаг давления – это турниры сборных стран. Можно что угодно говорить про уровень футбола на Евро и мундиалях, но для самих игроков эти соревнования остаются важными. УЕФА и ФИФА могут найти механизм, чтобы не допускать представителей клубов из Суперлиги к участию в этих турнирах.

Как решение суда повлияет на футбол?

Пока этого никто не понимает. Прямо сейчас нет оснований полагать, что Суперлига будет создана в ближайшее время. Однако важно, что у клубов появился свой рычаг давления прежде всего на УЕФА. Теперь можно будет давить на организацию, чтобы ещё больше денег шли именно в команды, а ведь никто не скрывает, что именно финансы являются главным стимулом.

Помимо этого, появляется ещё и другой вариант развития событий, который условно назовём «путь «Селтика» и «Рейнджерса». Лет двадцать назад активно обсуждалась тема, что гранды шотландского футбола хотели получить право выступать в Английской премьер-лиге, но УЕФА блокировал эти попытки, угрожая лишить их права выступать как раз в Лиге чемпионов. Теперь «Селтик» и «Рейнджерс» могут вернуться к этой теме, ведь у них появляется альтернатива. В Шотландии они не могут зарабатывать нормальные деньги по объективным причинам, что за прошедшие 20 лет и привело к деградации коллективов из Глазго. Таким образом, «Селтик» и «Рейнджерс» могут начать торговаться с УЕФА, угрожая присоединиться к той же Суперлиге.

Шанс для российского футбола?

Почему-то многие уже успели отметить, что Суперлига, которая не будет подвластна УЕФА, станет шансом для возвращения российских клубов на международную арену. Однако это пока выглядит попыткой выдать желаемое за действительное. Отлучение отечественных клубов – это не принципиальная позиция именно УЕФА. Можно вспомнить, что после объявления о допуске юношеских сборных России к отбору многие европейские федерации заявили, что бойкотируют подобные матчи. В этой связи не очень понятен оптимизм, почему вдруг топ-клубы из Англии и других стран захотят играть с нашими коллективами.

С другой стороны, это может быть лишний аргумент в переговорах как раз с УЕФА. К тому же, возвращаясь к «пути «Селтика» и «Рейнджерса», это шанс создать свою наднациональную лигу. Конечно, соперничество с клубами из Беларуси, возможно, Казахстана и сопредельных стран не выглядит чем-то увлекательным. Однако УЕФА точно будет предпринимать все шаги, чтобы не допускать раздробленности.

Стало известно, когда стартует Суперлига Европы

Роман Андреев