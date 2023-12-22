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Суперлига Европы

​Даже АПОЭЛу не нужна Суперлига

22 Декабря 2023 • 17:51 Комментировать

Европейские клубы продолжают отказываться от проекта Суперлиги, который может быть запущен после решения суда ЕС. В постановлении говорится, что УЕФА не может быть монополистом на рынке футбольных соревнований, то есть Суперлига имеет право на жизнь.

«Реал» и «Барселона», поддерживающие проект Суперлиги, радовались решению суда, но радость была недолгой. Совсем непонятно, кто будет играть в Суперлиге, если почти все топ-клубы отказываются от проекта.

Даже скромный по европейским меркам АПОЭЛ в своём заявлении сказал «нет» Суперлиге.

«Наша позиция заключается в том, что благополучие европейского футбола может быть обеспечено только посредством совместной работы клубов через Ассоциацию европейских клубов при партнёрстве с УЕФА и ФИФА», - говорится в сообщении АПОЭЛа.

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Евро-Футбол.Ру,
Апоэл Суперлига Европы
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