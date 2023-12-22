​Даже АПОЭЛу не нужна Суперлига

Европейские клубы продолжают отказываться от проекта Суперлиги, который может быть запущен после решения суда ЕС. В постановлении говорится, что УЕФА не может быть монополистом на рынке футбольных соревнований, то есть Суперлига имеет право на жизнь.

«Реал» и «Барселона», поддерживающие проект Суперлиги, радовались решению суда, но радость была недолгой. Совсем непонятно, кто будет играть в Суперлиге, если почти все топ-клубы отказываются от проекта.

Даже скромный по европейским меркам АПОЭЛ в своём заявлении сказал «нет» Суперлиге.

«Наша позиция заключается в том, что благополучие европейского футбола может быть обеспечено только посредством совместной работы клубов через Ассоциацию европейских клубов при партнёрстве с УЕФА и ФИФА», - говорится в сообщении АПОЭЛа.