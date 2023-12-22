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Суперлига Европы

Реакция Луиша Фигу на возрождение Суперлиги

22 Декабря 2023 • 13:49 Комментировать

Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу, поигравший за каталонскую «Барселону» и мадридский «Реал», поделился мнением о Суперлиге Европы.

«Болельщики, футболисты, тренеры и клубы в один голос заявляют, что Суперлиге нет места в Европе. Спортивные заслуги – вот что имеет значение. Футбол должен быть для всех. Нужно оставить его открытым», - написал португалец в своих социальных сетях.

Ранее Европейский суд принял решение о легализации Суперлиги. Ожидается, что новый футбольный турнир стартует через 18 месяцев. В данный момент в числе участников проекта значатся только «Реал» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Луиш Фигу Суперлига Европы
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