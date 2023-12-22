В Суперлиге не исключили участие команд из России

Компания А22, которая является спонсором Суперлиги Европы, не исключает участия представителей Российской премьер-лиги в новом футбольном турнире.

«Мы представили новый проект о проведении европейских соревнований клубов. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе», - приводятся слова спонсора на страницах ТАСС.

Ранее стало известно, что Европейский суд легализовал запуск Суперлиги. Согласно формату, в соревнованиях примут участие 64 клуба. В настоящий момент в число участников турнира входят каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».