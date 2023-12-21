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Суперлига Европы

«Ни один наш клуб пока недотягивает до уровня Суперлиги» — Гаджиев

21 Декабря 2023 • 21:45 Комментировать

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном участии российских команд в Суперлиге, которая может быть запущена в 2025 году.

«В этот турнир планируется приглашать ведущие команды, которые выигрывали Лигу чемпионов или доходили до решающих стадий. К сожалению, ни один наш клуб пока недотягивает до этого уровня», —приводит слова Гаджиева RT на русском.

При этом функционер считает, что представители Суперлиги могут обратиться к России, если у них не будет хватать поддержки для реализации проекта.

Ожидается, что в Суперлиге примут участие 64 клуба, которые будут разделены на три группы с подгруппами по 8 команд в каждой.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев
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