«Ни один наш клуб пока недотягивает до уровня Суперлиги» — Гаджиев

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном участии российских команд в Суперлиге, которая может быть запущена в 2025 году.

«В этот турнир планируется приглашать ведущие команды, которые выигрывали Лигу чемпионов или доходили до решающих стадий. К сожалению, ни один наш клуб пока недотягивает до этого уровня», —приводит слова Гаджиева RT на русском.

При этом функционер считает, что представители Суперлиги могут обратиться к России, если у них не будет хватать поддержки для реализации проекта.

Ожидается, что в Суперлиге примут участие 64 клуба, которые будут разделены на три группы с подгруппами по 8 команд в каждой.