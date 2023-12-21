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Суперлига Европы

Орещук: Нам будет тяжело залезть в Суперлигу

21 Декабря 2023 • 21:12 Комментировать

Футбольный менеджер Роман Орещук поделился мнением о возможном участии российских команд в Суперлиге.

«Мне кажется, в данной политической ситуации тяжело нам будет туда залезть. Попасть в Суперлигу у нас меньше шансов, чем вернуться в еврокубки», — цитирует Орещука Metaratings.

По мнению эксперта, в финансовом плане у наших команд не возникнет проблем, ведь регулярно клубы привозят легионеров за приличные деньги, но что касается качества игры, то в этом плане российским коллективам будет очень трудно бороться с сильными соперниками.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб обязательно подаст заявку на участие в европейской Суперлиге.

«Пари НН» подаст заявку на участие в Суперлиге

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Орещук
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