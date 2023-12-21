​Гендиректор Суперлиги: «Нам нужно лучше объяснить всё клубам – проект сильно изменился»

Бернд Райхарт, генеральный директор Суперлиги, дал комментарий по поводу проекта, который предлагается запустить. По словам Райхарта, клубам не следует торопиться с отказами от участия в соревновании.

«Три года назад у нас было предложение по Суперлиге, и теперь многие клубы думают, что это одно и то же предложение. Нам нужно всё объяснить лучше, и я думаю, что они лучше это поймут. За это время проект сильно изменился», - сказал Райхарт в программе Jijantes FC.

Стоит сказать, что в списке отказников от Суперлиги оказалось уже больше десятка известных европейских клубов.

Объявлен формат будущей Суперлиги – планируется участие 64 команд