Стало известно, смогут ли саудовские клубы участвовать в Суперлиге

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт ответил на вопрос о возможном участии в турнире клубов из Саудовской Аравии.

— Ни один саудовский клуб не сможет попасть в Суперлигу. Это европейский проект, и он останется только для европейских клубов, — передает слова функционера Madrid Zone.

Напомним, старт Суперлиги планируется на 2025 год. Ранее Райхарт рассказал, что компания будет транслировать все матчи абсолютно бесплатно, при этом отметил, что клубы будут гарантированно получать солидные выплаты за участие в соревновании.

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Монако», «Атлетико» Мадрид и многие известные клубы уже отказались играть в Суперлиге.