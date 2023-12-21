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Суперлига Европы

​Ещё один клуб из Лиги чемпионов не поддерживает Суперлигу

21 Декабря 2023 • 20:28 Комментировать

«Копенгаген» пополнил список клубов, которые не поддерживают идею с созданием Суперлиги.

Стоит напомнить, что Европейский суд в споре УЕФА и Суперлиги занял позицию последних. Согласно решению суда, УЕФА не имеет права быть монополистом, организовывая турниры.

«Как клуб, мы по-прежнему на 100% привержены работе через Ассоциацию европейских клубов вместе с другими клубами Европы», - говорится в сообщении «Копенгагена».

Напомним, что «Копенгаген» недавно сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира датчане сыграют против «Манчестер Сити».

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