«Аталанта» выступила против Суперлиги

Итальянская «Аталанта» не собирается принимать участие в Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте клуба.

В заявлении говорится, что «Аталанта» против создания такого турнира, как европейская Суперлига. Сообщается, что клуб из Бергамо полностью сосредоточен на участие в национальном чемпионате Италии.

После 16 туров «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 26 очков.

Планируется, что Суперлига стартует в 2025 году. По желанию организаторов, в турнире должны принять участие 64 клуба, однако есть сомнения, что такое количество команд откликнется на приглашение вступить в Суперлигу.