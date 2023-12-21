​Президент ФИФА: «Решение суда по Суперлиге ничего не меняет»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу решения Европейского суда по Суперлиге. Как известно, суд встал на сторону Суперлиги, постановив, что УЕФА не может быть монополистом при организации турниров.

«При всём уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение на самом деле ничего не меняет. Исторически мы организовывали лучше соревнования в мире. Так будет и дальше», - сказал Инфантино, чьи слова приводит пресс-служба ФИФА.

Стоит сказать, что целый ряд статусных клубов Европы успел выступить против проекта Суперлиги.

​Объявлен формат будущей Суперлиги – планируется участие 64 команд