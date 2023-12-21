Президент «ПСЖ» «уколол» президента «Реала» после заявления о Суперлиге

Президент «Реала» Флорентино Перес является главным сторонником проекта Суперлиги. После того, как суд Европейского союза вынес решение в пользу Суперлиги в споре с УЕФА, Перес сделал заявление, в котором выразил радость. На видео позади Переса на полке стоят трофеи Лиги чемпионов, на что обратил внимание президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи.

«Странно говорить о Суперлиге, когда за плечами стоят трофеи Лиги чемпионов УЕФА», - сказал аль-Хелаифи, чьи слова приводит Football Tweet.

Отметим, что Нассер аль-Хелаифи является главой Ассоциации европейских клубов, и он не поддерживает Суперлигу.

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