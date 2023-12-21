«Реал Сосьедад» не будет принимать участие в Суперлиге

Испанский «Реал Сосьедад» принял решение не участвовать в европейской Суперлиге.

«Уважение к национальным лигам — это ценность, которую мы ни при каких обстоятельствах не можем потерять. Мы не считаем, что футбол должен иметь закрытую модель. Мы выступаем за открытый футбол», — написала пресс-служба басков.

В 17 играх «Реал Сосьедад» набрал 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, Суперлига была создана в 2021 году, а старт первого в истории турнира запланирован на 2025 год.

Ранее стало известно, что от участия в Суперлиге отказались «Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд, «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и многие другие клубы.