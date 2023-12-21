«Монако» Головина отказался участвовать в Суперлиге

«Монако» не станет принимать участие в европейской Суперлиге. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

В заявлении монегасков говорится о том, что «Монако» продолжит работать с французскими клубами и Лигой 1, а также с другими командами в рамках Ассоциации европейских клубов. Отмечается, что «Монако» полностью поддерживает принцип работы УЕФА, в основе которого лежат спортивные заслуги.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» провел 17 матчей и заработал 33 очка, которые позволяют подопечным Ади Хюттера находиться на третьей позиции в турнирной таблице.

Запуск Суперлиги с участием 64 клубов может произойти в 2025 году.