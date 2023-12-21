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Суперлига Европы

Недавний финалист Лиги чемпионов выступил против Суперлиги

21 Декабря 2023 • 18:56 Комментировать (1)

Миланский «Интер», финалист Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 выступил против европейской футбольной Суперлиги. Заявление появилось в официальных соцсетях «нерадзурри».

«Интер» по-прежнему привержен ценностям, лежащим в основе Европейской спортивной модели», - гласит заявление клубной пресс-службы.

Напомним, что создание нового турнира для топовых клубов Европы стало возможным после того, как суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА с целью помешать его организации.

Ранее действующий чемпион Италии в лице «Наполи» поддержал возможное создание Суперлиги. Пока в несуществующей Суперлиге исключительно мадридский «Реал» и «Барселона».

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Интер Милан Суперлига
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InterSan
21 Декабря 2023 в 19:36
Все идет к тому, в ежегодном Финале Суперлиги - будут встречаться только два клуба. Зато с миллиардом…….
Хотя еще ведь Ювентус ничего не ответил…….может типа полу финал даже в турнире будет………
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