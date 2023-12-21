Недавний финалист Лиги чемпионов выступил против Суперлиги

Миланский «Интер», финалист Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 выступил против европейской футбольной Суперлиги. Заявление появилось в официальных соцсетях «нерадзурри».
«Интер» по-прежнему привержен ценностям, лежащим в основе Европейской спортивной модели», - гласит заявление клубной пресс-службы.
Напомним, что создание нового турнира для топовых клубов Европы стало возможным после того, как суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА с целью помешать его организации.
Ранее действующий чемпион Италии в лице «Наполи» поддержал возможное создание Суперлиги. Пока в несуществующей Суперлиге исключительно мадридский «Реал» и «Барселона».
Хотя еще ведь Ювентус ничего не ответил…….может типа полу финал даже в турнире будет………
Бан пользователя