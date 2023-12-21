Булыкин: «Создание Суперлиги просто неизбежно»

Экс-нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном запуске Суперлиги, которая может стартовать в 2025 году.

«Если суд разрешил, то создание Суперлиги просто неизбежно. Но здесь будет интересно противоборство между УЕФА, ФИФА и этой Суперлигой. Наверняка будут дисквалифицировать из разных турниров», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Ранее стало известно, что Европейский суд принял решение запретить ФИФА и УЕФА блокировать создание Суперлиги, главой которой является действующий президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

В настоящий момент «Реал» и «Барселона» — единственные участники турнира.