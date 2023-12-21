Дьяков — о Суперлиге: Топовые матчи будут приедаться

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на возможный запуск европейской Суперлиги.

«Мое мнение, что будут приедаться матчи, когда топовые команды будут играть между собой. Что тогда делать маленьким командам?» — приводит слова Дьякова Vprognoze.

Ранее появилась информация, что Суперлига может стартовать в 2025 году. Сообщалось, что в соревновании примут участие 64 клуба, которые будут разделены на три группы. В настоящий момент в турнире готовы сыграть «Барселона», «Реал» и «Наполи».

Такие команды, как «ПСЖ», «Атлетико», «Севилья», «Рома» и многие другие выступили против создания Суперлиги.