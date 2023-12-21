Тарханов рассказал, кто пострадает от создания Суперлиги

Известный российский тренер Александр Тарханов не слишком одобряет создание футбольной Суперлиги. Информационное поле последние сутки буквально взорвалось от новостей про этот мифический турнир для сильнейших клубов Европы.

«Создание Суперлиги задавит существующий футбол, ведь турнир будет для ведущих команд. В ЛЧ мы видим такие истории, как выход в плей‑офф того же «Копенгагена». Большинство клубов, особенно маленьких, — против создания этого турнира. Должно быть определённое равенство», - рассуждает Тарханов для RT.

Ранее в Англии уже решили, как будут жёстко наказывать клубы за вступление в Суперлигу. Скажем вкратце: приятного от такого действия будет мало.

Также о Суперлиге высказался действующий президент УЕФА.