Канчельскис выступил против Суперлиги

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном запуске Суперлиги.

«Думаю, что многие клубы будут отказываться от Суперлиги. И я, конечно, тоже против подобных нововведений», — заявил Канчельскис Rusfootball.

По мнению эксперта, в Суперлигу могут вступить те клубы, в которые арабы вкладывают большие деньги. К таким командам относятся «ПСЖ» и «Манчестер Сити», добавил бывший футболист.

Стоит сказать, что «ПСЖ» уже выступил против создания Суперлиги и отказался от участия в соревновании.

Новый турнир может быть запущен в 2025 году. Ожидается, что в Суперлиге примут участие 64 клуба.

