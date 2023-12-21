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Суперлига Европы

​Президент УЕФА – о Суперлиге: «Надеюсь, у «Реала» и «Барселоны» будет прекрасный турнир с двумя клубами»

21 Декабря 2023 • 17:54 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на решение Европейского суда. Как известно, суд постановил, что УЕФА не имеет право быть монополистом и препятствовать созданию Суперлиги Европы.

«Они могут создавать всё, что захотят. Надеюсь, у них получится прекрасный турнир с двумя клубами.

Я посмотрел их так называемую презентацию турнира. Он даже более закрыт, чем в том варианте, в котором его пытались запустить в 2021 году, и который все отвергли.

Футбол остаётся единым. Я не уверен, что «Реал» и «Барселона» знают, что делают. Футбол не продаётся», - цитирует Чеферина Marca.

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