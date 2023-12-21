Кирьяков назвал клуб РПЛ, который готов к Суперлиге

Известный тренер Сергей Кирьяков оценил шансы российских команд попасть в Суперлигу.

«Есть ли шансы попасть в Суперлигу? И да, и нет. Все будет зависеть от того, насколько организаторы этого турнира будут заинтересованы в команде из нашей страны. Если говорить о России, то это «Зенит», понятно», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

Ранее появилась информация, что Суперлига может стартовать в 2025 году. В турнире планируется участие 64 клубов, которые будут разделены на три группы. Каждая команда должна будет провести минимум 14 матчей в ходе соревнования.

На данный момент участниками Суперлиги являются «Реал» и «Барселона». Кроме того, о желании принять участие в турнире заявил «Наполи».