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Суперлига Европы

Кирьяков назвал клуб РПЛ, который готов к Суперлиге

21 Декабря 2023 • 17:48 Комментировать

Известный тренер Сергей Кирьяков оценил шансы российских команд попасть в Суперлигу.

«Есть ли шансы попасть в Суперлигу? И да, и нет. Все будет зависеть от того, насколько организаторы этого турнира будут заинтересованы в команде из нашей страны. Если говорить о России, то это «Зенит», понятно», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

Ранее появилась информация, что Суперлига может стартовать в 2025 году. В турнире планируется участие 64 клубов, которые будут разделены на три группы. Каждая команда должна будет провести минимум 14 матчей в ходе соревнования.

На данный момент участниками Суперлиги являются «Реал» и «Барселона». Кроме того, о желании принять участие в турнире заявил «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Кирьяков
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