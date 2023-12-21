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Суперлига Европы

​В списке отказников от Суперлиги уже 6 известных клубов

21 Декабря 2023 • 17:25 Комментировать

Проект Суперлиги имеет право за жизнь – суд Европейского союза постановил, что УЕФА не может быть монополистом при организации соревнований. При этом шесть известных европейских клубов уже успели публично отказаться от Суперлиги. На текущую минуту этот список выглядит так:

«Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Валенсия», «Атлетико» Мадрид, «Бавария», «Боруссия» Дортмунд.

Вероятно, список отказников от Суперлиги будет продолжать расширяться.

Отметим, что прямо сейчас проект Суперлиги поддерживают «Реал» и «Барселона». Вероятно, руководители этих клубов будут работать над привлечением и других команд.

Объявлен формат будущей Суперлиги – планируется участие 64 команд

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Валенсия Бавария Атлетико Мадрид Севилья Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Суперлига Европы Суперлига ещё теги
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