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Суперлига Европы

Смородская назвала два клуба РПЛ, которые могли бы участвовать в Суперлиге

21 Декабря 2023 • 17:22 Комментировать

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием о возможном участии российских команд в Суперлиге, которая может стартовать в 2025 году.

«Сейчас, когда отстранены от всего, конечно, российские клубы не будут в Суперлиге. Но позже я вполне себе это представляю. «Зенит» точно мог бы участвовать, «Краснодар», — приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, на данный момент в Суперлиге состоит всего два клуба, которые оба является испанскими — «Реал» Мадрид и «Барселона».

Ранее появилась информация, что в турнире планируется участие 64 команд из разных стран.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Ольга Смородская ещё теги
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