Смородская назвала два клуба РПЛ, которые могли бы участвовать в Суперлиге

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием о возможном участии российских команд в Суперлиге, которая может стартовать в 2025 году.

«Сейчас, когда отстранены от всего, конечно, российские клубы не будут в Суперлиге. Но позже я вполне себе это представляю. «Зенит» точно мог бы участвовать, «Краснодар», — приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, на данный момент в Суперлиге состоит всего два клуба, которые оба является испанскими — «Реал» Мадрид и «Барселона».

Ранее появилась информация, что в турнире планируется участие 64 команд из разных стран.