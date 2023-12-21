​«Проигравший турнир умрёт»: Уткин отреагировал на решение суда по Суперлиге

Европейский суд постановил, что УЕФА не может быть монополистом, то есть проект Суперлиги имеет право на жизнь. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

В своём телеграм-канале Уткин написал, что Суперлиги пока нет, а решение суда лишь означает, что УЕФА и ФИФА не могут блокировать такой проект. Также Уткин указал на ситуацию с календарём, отметив, что Суперлига не может вписаться в действующую футбольную систему.

«Пока это политическая победа. И это мне нравится, потому что она подразумевает важнейшее: Суперлига возможна лишь если она предложит конкурентный привлекательный проект. А затем и продукт. Вот что начинается по сегодняшнему решению суда – конкуренция турниров. Причём проигравший турнир умрёт», - написал Уткин.

В настоящий момент проект Суперлиги поддерживают только два европейских гранда – «Реал» и «Барселоны».

​Объявлен формат будущей Суперлиги – планируется участие 64 команд