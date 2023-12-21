Петржела: Российские клубы не пригласят в Суперлигу

Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос о возможном участии российских команд в Суперлиге.

«Мне кажется, что они не попадут в Суперлигу, пока мировая политическая ситуация не поменяется. Думаю, «Зенит» не пригласят в Суперлигу. Как и другие российские команды», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Суперлига может быть запущена в 2025 году. Сообщалось, что в соревновании будут принимать участие 64 коллектива, однако ряд известных клубов уже выступил против создания турнира. Среди отказавшихся от участия команд числятся «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Севилья» и другие клубы.