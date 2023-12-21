​Реакция ФИФА на решение суда ЕС по Суперлиге

Суд Европейского союза занял сторону Суперлиги в споре с УЕФА. В решении говорится о том, что УЕФА при организации турниров на континенте не может быть монополистом. Таким образом, Суперлига имеет право на жизнь – организаторы уже принялись рассказывать о формате и плюсах своего турнира, в частности о бесплатных трансляциях.

Между тем, на решение Европейского суда отреагировала и ФИФА. Там решили не торопиться с выводами.

«ФИФА проанализирует это решение в координации с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями-членами, прежде чем давать дальнейшие комментарии», - говорится в заявлении.

Объявлен формат будущей Суперлиги – планируется участие 64 команд