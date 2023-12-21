​Суперлига будет транслировать все матчи бесплатно

Суперлига имеет право на жизнь после того, как Европейский суд постановил, что УЕФА не может быть монополистом при организации соревнований на континенте. Теперь организаторы Суперлиги во главе с Флорентино Пересом должны активизировать работу по привлечению клубов в свой проект. В настоящий момент этот турнир поддерживают только «Реал» и «Барселона».

Компания A22 Sports, спонсор Суперлиги, сообщает о том, что все матчи турнира можно будет смотреть на потоковой платформе бесплатно.

Ранее сообщалось, про проект Суперлиги предусматривает участие в каждом сезоне 64 команд.

Объявлен формат будущей Суперлиги – планируется участие 64 команд

​Клубы АПЛ не смогут играть в Суперлиге – названа причина