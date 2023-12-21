​Объявлен формат будущей Суперлиги – планируется участие 64 команд

На сайте компании A22Sports, спонсора планируемой Суперлиги, была обнародована информация о формате турнира. Проект предполагает участие в мужской части Суперлиги 64 команд, которые будут разделены на три дивизиона: Звёздный (16 команд), Золотой (16 команд) и Синий (32 команды). Внутри каждого дивизиона команды будут разделены на группы по 8 команд, то есть каждая команда проведёт как минимум 14 матчей за сезон. После регулярной части в каждом дивизионе будет проходить плей-офф с 8 командами.

Между тремя дивизионами будет происходить повышение/понижение в классе. При этом попасть в Синий дивизион можно будет на основе результатов в национальных лигах.

Матчи Суперлиги планируется проводить посреди недели.

Напомним, что Европейский суд вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что УЕФА не имеет права быть монополистом при организации турниров в Европе.