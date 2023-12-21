Балахнин поддержал Суперлигу Европы

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на информацию о возможном запуске Суперлиги Европы.

Напомним, сегодня, 21 декабря, Европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА нарушили закон о конкуренции, когда два года назад запретили старт Суперлиги Европы.

Балахнин поддержал запуск нового турнира, отметив, что Европейская Суперлига сможет дать новый импульс для развития футбола.

«Наверное, я больше за, чем против. Как и везде там есть и хорошее, и плохое. Но я в принципе выражаю поддержку, чтобы мы смотрели на классные команды, это было бы интересно простому зрителю», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что российские клубы имеют шансы принять участие в Суперлиге Европы.