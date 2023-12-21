В УЕФА прокомментировали решение по Суперлиге Европы

УЕФА отреагировал на решение суда о проекте Суперлиги Европы. Вердиктом судьи запуск нового турнира был полностью легализован.

«Этот вердикт не значит то, что проект был одобрен. Решение подчеркивает недостатки в системе предварительной выдачи разрешений УЕФА. Мы по-прежнему поддерживаем европейскую футбольную пирамиду. Будем продолжать работать над спортивной моделью с ассоциациями стран, лигами и клубами. Верим, что основанная пирамида будет защищена от угрозы уклонения законами», - передает сообщение УЕФА инсайдер Джанлука ди Марцио.

Реакция «Барселоны» на решение суда по Суперлиге