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Суперлига Европы

Гуренко высказался о возможном создании Суперлиги эксклюзив

21 Декабря 2023 • 14:20 Комментировать

Бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможное создание Суперлиги.

«Понятно, что вопрос стоит с финансовой точки зрения. Они хотят задействовать как можно больше команд. Мы видим, что европейские клубы насколько они более мощные и более квалифицированные. По мне Лига чемпионов УЕФА значительно сильнее турнир в плане футбола, в плане качества», — сказал Гуренко.

Ранее Европейский суд запретил ФИФА и УЕФА препятствовать созданию Суперлиги. Позже появилась информация, что новый турнир будет запущен ориентировочно в 2025 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Гуренко Лига Чемпионов Суперлига чемпионов ещё теги
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