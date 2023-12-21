Бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможное создание Суперлиги.

«Понятно, что вопрос стоит с финансовой точки зрения. Они хотят задействовать как можно больше команд. Мы видим, что европейские клубы насколько они более мощные и более квалифицированные. По мне Лига чемпионов УЕФА значительно сильнее турнир в плане футбола, в плане качества», — сказал Гуренко.

Ранее Европейский суд запретил ФИФА и УЕФА препятствовать созданию Суперлиги. Позже появилась информация, что новый турнир будет запущен ориентировочно в 2025 году.