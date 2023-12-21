Стало известно, когда стартует Суперлига Европы

Названы сроки запуска нового масштабного футбольного турнира – Европейской Суперлиги. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Хоакин Марото, соревнование стартует через полтора года.

Стоит напомнить, что запуск Суперлиги стал реален после решения Европейского суда. Суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания турнира два с половиной года назад. После этого решения Суперлига Европы может быть запущена в соответствии с европейским законом.

Российские клубы могут попасть в Суперлигу Европы

Лишь два клуба входят в состав Суперлиги