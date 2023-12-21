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Суперлига Европы

Лишь два клуба входят в состав Суперлиги

21 Декабря 2023 • 13:07 Комментировать

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» входят в состав Суперлиги, которую своим решением легализовал Европейский суд. Пока лишь эти два клуба фигурируют в число участников нового футбольного проекта.

Ранее было объявлено, что суд признал незаконными действия УЕФА и ФИФА по запрету запуска Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. В связи с этим Суперлига может быть создана на законном основании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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