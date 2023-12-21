Лишь два клуба входят в состав Суперлиги

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» входят в состав Суперлиги, которую своим решением легализовал Европейский суд. Пока лишь эти два клуба фигурируют в число участников нового футбольного проекта.

Ранее было объявлено, что суд признал незаконными действия УЕФА и ФИФА по запрету запуска Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. В связи с этим Суперлига может быть создана на законном основании.

Российские клубы могут попасть в Суперлигу Европы

Глава Суперлиги: «Монополия УЕФА закончилась, футбол свободен»