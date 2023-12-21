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Суперлига Европы

Глава Суперлиги: «Монополия УЕФА закончилась, футбол свободен»

21 Декабря 2023 • 12:57 Комментировать

Гендиректор проекта Суперлиги Европы Бернд Райхарт отреагировал на решение Европейского суда легализовать новый турнир.

«Мы отвоевали свое право на создание Суперлиги. Монополия УЕФА закончилась. Футбол свободен! Мы намерены транслировать матчи турнира в бесплатном доступе. Доход будет гарантирован всем участникам», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что впервые о запуске Суперлиги было объявлено весной 2021 года. Среди инициаторов проекта фигурировали мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и другие клубы.

Российские клубы могут попасть в Суперлигу Европы

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Евро-Футбол.Ру,
Суперлига Европы Бернд Райхарт
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