​Румменигге – о Суперлиге: «Серия А станет Серией Б, и ради чего – «Реал» и «Барселона» хотят навредить АПЛ»

Член правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможном создании Суперлиги.

«Серия А станет Серией Б, а первая Бундеслига станет второй Бундеслигой. И знаете, ради чего всё это? Чтобы нанести ущерб Премьер-лиге, которая зарабатывает больше, потому что она лучше. «Реал» и «Барселона» хотят навредить АПЛ, поэтому они придумали этот турнир», - цитирует Румменигге La Gazzetta dello Sport.

В четверг Европейский суд должен вынести решение по Суперлиге. Это решение во многом определит судьбу этого проекта.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.