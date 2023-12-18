Тебас: «Футболу не нужна лживая Суперлига»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на очередные новости о создании Суперлиги Европы.

«Суперлига – главный генератор фейковых новостей в последнее время. Этот проект изначально строится на вранье. Они не связывались ни с одним клубом, это не открытый турнир, который только навредит национальным чемпионатам. Нам не нужен этот лживый проект», - гласит сообщение руководителя в социальных сетях.

Ранее в прессе появилась информация, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес связывался с 50-60 европейскими клубами на предмет участия в турнире.