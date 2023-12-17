Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Суперлига Европы

Названо главное условие, при котором клубы смогут играть в Суперлиге

17 Декабря 2023 • 08:28 Комментировать

Юрист Афанасиос Рантос назвал главный вывод относительно условий выступления европейских клубов в Суперлиге.

Как информируют журналисты Cope, мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и другие команды могут принять участие в новом турнире, но в таком случае не смогут выступать в Лиге чемпионов, а также других соревнования под эгидой УЕФА.

Ранее в прессе появилась информация, что президент «королевского» клуба Флорентино Перес обсуждает создание Суперлиги Европы сразу с 50-60 клубами.

Анчелотти: «Решение по Суперлиге может изменить мир футбола»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Суперлига Европы Афанасиос Рантос ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
08:28 · Суперлига Европы
Названо главное условие, при котором клубы смогут играть в Суперлиге
16 Декабря
17:53 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» и «Зенит» не звали в Суперлигу
16:04 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Решение по Суперлиге может изменить мир футбола»
15 Декабря
23:34 · Суперлига Европы
​Перес обсуждает Суперлигу с 50-60 клубами – источник слухи
30 Ноября
20:14 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» и «Реал» с оптимизмом ждут решения суда по Суперлиге
24 Октября
13:34 · Лига чемпионов
​Суд ЕС вынесет решение по Суперлиге в декабре
09 Октября
09:49 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии»: «Для нас Суперлига мертва»
20 Сентября
20:11 · Суперлига Европы
Лёви: «Тоттенхэм» может вступить в Суперлигу»
02 Мая
08:03 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги: «Суперлига уничтожит национальные чемпионаты»
08 Апреля
15:19 · Еврокубки
Чеферина обвиняют в фальсификации документов в своём резюме
05 Апреля
14:55 · Суперлига Европы
Чеферин сравнил Суперлигу с волком из «Красной шапочки»
01 Апреля
15:17 · Италия. Серия А
УЕФА готов помочь «Ювентусу» за отказ от Суперлиги 2 слухи
22 Марта
13:01 · Суперлига Европы
Тебас: «Суперлига - источник фейковых новостей, они хотят управлять европейским футболом»
25 Февраля
14:18 · Суперлига Европы
​Англия угрожает: Аньелли объяснил, зачем нужна Суперлига 2
17 Февраля
10:01 · Суперлига Европы
Звезда «Реала» поддержал запуск Суперлиги
Все новости
Рекомендуем