Названо главное условие, при котором клубы смогут играть в Суперлиге

Юрист Афанасиос Рантос назвал главный вывод относительно условий выступления европейских клубов в Суперлиге.

Как информируют журналисты Cope, мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и другие команды могут принять участие в новом турнире, но в таком случае не смогут выступать в Лиге чемпионов, а также других соревнования под эгидой УЕФА.

Ранее в прессе появилась информация, что президент «королевского» клуба Флорентино Перес обсуждает создание Суперлиги Европы сразу с 50-60 клубами.

Анчелотти: «Решение по Суперлиге может изменить мир футбола»