Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Суперлига Европы

«Барселона» и «Реал» получат по миллиарду евро за участие в Суперлиге

16 Декабря 2023 • 12:06 Комментировать

Стало известно, сколько смогут заработать «Барселона» и мадридский «Реал» за участие в европейской Суперлиге.

По сведениям Mundo Deportivo, представители A22 Sports Management, который занимаются Суперлигой, намерены выделить «Барселоне» и «Реалу» по одному миллиарду евро за участие в возможном турнире. Отмечается, что общий бюджет соревнования составит 15 миллиардов евро, а такие крупные суммы испанские гранды получат за свою лояльность, ведь они не стали покидать Суперлигу после угроз УЕФА об исключении из Лиги чемпионов.

Источник утверждает, что такая большая выплата поможет «Барселоне» закрыть все финансовые вопросы, которые преследуют команду в последние несколько лет.

Напомним, из-за давления УЕФА все клубы отказались от участия в Суперлиге, кроме «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса», однако итальянский клуб минувшим летом также покинул турнир.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
15 Декабря
23:34 · Суперлига Европы
​Перес обсуждает Суперлигу с 50-60 клубами – источник слухи
30 Ноября
20:14 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» и «Реал» с оптимизмом ждут решения суда по Суперлиге
24 Октября
13:34 · Лига чемпионов
​Суд ЕС вынесет решение по Суперлиге в декабре
09 Октября
09:49 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии»: «Для нас Суперлига мертва»
20 Сентября
20:11 · Суперлига Европы
Лёви: «Тоттенхэм» может вступить в Суперлигу»
02 Мая
08:03 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги: «Суперлига уничтожит национальные чемпионаты»
08 Апреля
15:19 · Еврокубки
Чеферина обвиняют в фальсификации документов в своём резюме
05 Апреля
14:55 · Суперлига Европы
Чеферин сравнил Суперлигу с волком из «Красной шапочки»
01 Апреля
15:17 · Италия. Серия А
УЕФА готов помочь «Ювентусу» за отказ от Суперлиги 2 слухи
22 Марта
13:01 · Суперлига Европы
Тебас: «Суперлига - источник фейковых новостей, они хотят управлять европейским футболом»
25 Февраля
14:18 · Суперлига Европы
​Англия угрожает: Аньелли объяснил, зачем нужна Суперлига
17 Февраля
10:01 · Суперлига Европы
Звезда «Реала» поддержал запуск Суперлиги
11 Февраля
04:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался об участии «МЮ» в Суперлиге
10 Февраля
09:44 · Суперлига Европы
Кавазашвили скептически высказался о Суперлиге
09 Февраля
16:46 · Суперлига Европы
​Колосков назвал Суперлигу «футбольным рэкетом»
Все новости
Рекомендуем