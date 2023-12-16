«Барселона» и «Реал» получат по миллиарду евро за участие в Суперлиге

Стало известно, сколько смогут заработать «Барселона» и мадридский «Реал» за участие в европейской Суперлиге.

По сведениям Mundo Deportivo, представители A22 Sports Management, который занимаются Суперлигой, намерены выделить «Барселоне» и «Реалу» по одному миллиарду евро за участие в возможном турнире. Отмечается, что общий бюджет соревнования составит 15 миллиардов евро, а такие крупные суммы испанские гранды получат за свою лояльность, ведь они не стали покидать Суперлигу после угроз УЕФА об исключении из Лиги чемпионов.

Источник утверждает, что такая большая выплата поможет «Барселоне» закрыть все финансовые вопросы, которые преследуют команду в последние несколько лет.

Напомним, из-за давления УЕФА все клубы отказались от участия в Суперлиге, кроме «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса», однако итальянский клуб минувшим летом также покинул турнир.