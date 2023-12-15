Президент «Реала» Флорентино Перес продолжает работать над созданием Суперлиги, которая может стать альтернативой клубным турнирам УЕФА.

Как сообщает Vozpopuli, Перес сейчас ведёт переговоры примерно с 50-60 клубами. Функционер обсуждает Суперлигу с тремя дивизионами, в которой клубы выступали бы вместо Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На следующей неделе Европейский суд вынесет важное решение, которое может определить судьбу Суперлиги. Флорентино Перес надеется на то, что решение будет позитивным.

Напомним, что проект Суперлиги, помимо «Реала», до сих пор поддерживает «Барселона».