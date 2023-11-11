Президент «Реала»: «Футбол переживает кризис, либо мы отреагируем, либо футбол не выживет»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает текущую ситуацию в футболе критической.

«Футбол переживает кризис. Ситуация очень серьезная. Либо мы сейчас отреагируем, либо футбол не выживет. При всем этом проект Суперлиги сейчас необходим как никогда», — приводит слова функционера Madrid Zone.

Напомним, о запуске проекта Суперлиги было объявлено весной 2021 года, однако на это последовала моментальная реакция со стороны УЕФА, которая пригрозила отстранением от Лиги чемпионов всем клубам, которые примут участие в независимом соревновании. Буквально за пару дней практически все команды вышли из Суперлиги, и проект был заморожен.