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Суперлига Европы

Президент «Реала»: «Футбол переживает кризис, либо мы отреагируем, либо футбол не выживет»

11 Ноября 2023 • 13:42 Комментировать (1)

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает текущую ситуацию в футболе критической.

«Футбол переживает кризис. Ситуация очень серьезная. Либо мы сейчас отреагируем, либо футбол не выживет. При всем этом проект Суперлиги сейчас необходим как никогда», — приводит слова функционера Madrid Zone.

Напомним, о запуске проекта Суперлиги было объявлено весной 2021 года, однако на это последовала моментальная реакция со стороны УЕФА, которая пригрозила отстранением от Лиги чемпионов всем клубам, которые примут участие в независимом соревновании. Буквально за пару дней практически все команды вышли из Суперлиги, и проект был заморожен.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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Комментарии (1)
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InterSan
11 Ноября 2023 в 14:18
Я так понимаю, что ему нужна СуперЛига, чтобы зарабатывать деньги и иметь возможность платить условному Мбапе 1 миллиард ?
Я футбол и без таких как Мбапе посмотрю…..
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