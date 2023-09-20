Лёви: «Тоттенхэм» может вступить в Суперлигу»

Президент лондонского «Тоттенхэма» Даниэль Лёви ответил на вопрос о возможном вступлении команды в Суперлигу.

«Мы всегда действуем в интересах «Тоттенхэма». Я поддерживаю ранее принятое нами решение о том, что мы можем вступить в Суперлигу», — приводит слова функционера Football Daily со ссылкой на пресс-службу «шпор».

Напомним, весной 2021 года Суперлига объявила о своем старте, однако в УЕФА не оценили создание частной футбольной организации и сразу же пригрозили отстранением от Лиги чемпионов всем участникам будущего соревнования. После такого сообщения практически все клубы решили выйти из проекта.