«Ювентус» принял решение о своём будущем в Суперлиге

Туринский «Ювентус» начал процедуру выхода из Суперлиги Европы, об этом рапортует портал Goal.com. «Старая синьора» инициировала обсуждение данного вопроса с каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом», продвигающими проект.

Туринская сторона подчеркнула, что выход клуба из Суперлиги будет завершен только после договоренности с испанскими грандами.

Напомним, что экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, который покинул клуб, был одним из инициаторов данного проекта. Недавно бывшего руководителя «старой синьоры» отстранили от футбола на 16 месяцев за финансовые махинации.