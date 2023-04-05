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Суперлига Европы

Чеферин сравнил Суперлигу с волком из «Красной шапочки»

05 Апреля 2023 • 14:55 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз высказался о проекте Суперлиги.

«Нельзя забывать, что футбол – общественное достояние, часть нашего наследия. Он не принадлежит никому, а точнее – принадлежит всем.

Не буду говорить о деталях злополучного плана, предложенного тремя чиновниками из клубов. Суперлига превратилась в персонажа из «Красной шапочки» - в волка, который переодет в бабушку и готов вас съесть», - сказал Чеферин в своём выступлении.

Напомним, что в среду Александер Чеферин был переизбран на должность президента УЕФА, которую он занимает с сентября 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Суперлига Европы Суперлига Александер Чеферин
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