Чеферин сравнил Суперлигу с волком из «Красной шапочки»

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз высказался о проекте Суперлиги.

«Нельзя забывать, что футбол – общественное достояние, часть нашего наследия. Он не принадлежит никому, а точнее – принадлежит всем.

Не буду говорить о деталях злополучного плана, предложенного тремя чиновниками из клубов. Суперлига превратилась в персонажа из «Красной шапочки» - в волка, который переодет в бабушку и готов вас съесть», - сказал Чеферин в своём выступлении.

Напомним, что в среду Александер Чеферин был переизбран на должность президента УЕФА, которую он занимает с сентября 2016 года.