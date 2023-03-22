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Суперлига Европы

Тебас: «Суперлига - источник фейковых новостей, они хотят управлять европейским футболом»

22 Марта 2023 • 13:01 Комментировать

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас критически высказался относительно проекта Суперлиги Европы.

«Суперлига – это источник фейковых новостей. По этому поводу постоянно слышу вранье. Организаторы хотят, чтобы люди поверили в эту ложь. Им хочется начать управлять европейским футболом», - передает слова руководителя газета Marca.

О проекте Суперлиги было объявлено весной 2021 года. Но из-за негативной реакции со стороны футбольной общественности запуск турнира был заморожен.

Добавим, что запуск турнира в настоящий момент поддерживают «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Хавьер Тебас Суперлига Европы
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